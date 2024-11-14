Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 14 ноября 2024Экономика

В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

В РЖД заявили об обсуждении в России увеличения лимита сверхурочной работы
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Возможность увеличения лимита разрешенной продолжительности сверхурочной работы с нынешних 120 часов в год обсуждается сейчас в России. Об этом со ссылкой на курирующего соцблок замгендиректора РЖД Дмитрия Шаханова сообщает РИА Новости.

По словам представителя компании, некоторые граждане хотят дополнительно зарабатывать, больше работая сверхурочно, на фоне чего в РЖД видят целесообразным поднять указанную планку до 240 часов в год. Он уточнил, что вопрос в настоящее время находится «на пороге законодательной инициативы», а обычной для других стран практикой в случае с разрешенной сверхурочной работой является коридор от 240 до 560 часов.

В интервью корпоративному РЖД-ТВ Шаханов подчеркнул, что речь в связи с предложенным удвоением норматива идет о возможности, а не обязательстве в сфере сверхурочной работы.

Как отмечают юристы, россияне вправе отказаться от предлагаемой работодателем сверхурочной занятости. Согласно результатам недавнего опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 3000 полностью занятых граждан РФ, 58 процентов из них пожаловались на переработки. Выяснилось, что в среднем на работу у респондентов уходит почти на треть больше времени, чем положено на одну ставку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли причину отказа США от разрешения ВСУ ударов по России

      Критиковавшего Зеленского депутата обвинили в госизмене

      Экс-игрок сборной России высмеял футболистов из Брунея

      Российскому машинисту башенного крана дали срок за госизмену и попытку поджога военкомата

      В Роскомнадзоре напомнили об учениях для проверки устойчивости Рунета

      Летчик-испытатель сравнил Су-57 с китайским аналогом

      В Банке России пообещали обойтись без резкого снижения ключевой ставки

      Маск высказался о меняющих пол детям врачах

      Бывшего замминистра энергетики России оставили в СИЗО

      Названа самая популярная соцсеть в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше