В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

В РЖД заявили об обсуждении в России увеличения лимита сверхурочной работы

Возможность увеличения лимита разрешенной продолжительности сверхурочной работы с нынешних 120 часов в год обсуждается сейчас в России. Об этом со ссылкой на курирующего соцблок замгендиректора РЖД Дмитрия Шаханова сообщает РИА Новости.

По словам представителя компании, некоторые граждане хотят дополнительно зарабатывать, больше работая сверхурочно, на фоне чего в РЖД видят целесообразным поднять указанную планку до 240 часов в год. Он уточнил, что вопрос в настоящее время находится «на пороге законодательной инициативы», а обычной для других стран практикой в случае с разрешенной сверхурочной работой является коридор от 240 до 560 часов.

В интервью корпоративному РЖД-ТВ Шаханов подчеркнул, что речь в связи с предложенным удвоением норматива идет о возможности, а не обязательстве в сфере сверхурочной работы.

Как отмечают юристы, россияне вправе отказаться от предлагаемой работодателем сверхурочной занятости. Согласно результатам недавнего опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 3000 полностью занятых граждан РФ, 58 процентов из них пожаловались на переработки. Выяснилось, что в среднем на работу у респондентов уходит почти на треть больше времени, чем положено на одну ставку.