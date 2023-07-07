Россиянам рассказали о праве отказаться от переработок

Юрист Южалин: переработки допускаются по инициативе работодателя, но с согласия сотрудника

Работодатель может предложить сверхурочную работу, однако сотрудник вправе отказаться. О нюансах переработок рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что такой тип работы допустим только при согласии работника, исключение составляют чрезвычайные ситуации. При этом, уточнил юрист, инициатором переработок может быть только работодатель. Он также напомнил, что существуют определенные ограничения. Так, например, сотруднику нельзя работать дольше 4 часов в течение двух дней подряд. Кроме того, добавил Южалин, сверхурочная работа не должна превышать 120 часов в год.

Помимо этого, при переработке работодатель должен выплачивать сотруднику зарплату за первые два часа не менее, чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее, чем в двойном, продолжил специалист. «По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее того количества времени, которое было отработано сверхурочно», — предупредил Южалин.

Ранее стало известно, что больше половины российских компаний планируют повысить повысить зарплату своим сотрудникам в текущем году. Уточняется, что по результатам опроса 35 процентов респондентов намерены увеличить оклад.