Российские компании заявили о планах повысить зарплаты

hh.ru: 53 процента компаний в России повысят зарплаты своим сотрудникам в 2023 году

Больше половины российских компаний (53 процента) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное компанией онлайн-рекрутинга hh.ru.

35 процентов из опрошенных компаний намерены увеличить фиксированную часть зарплаты — оклад. Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина уточнила, что чаще остальных повысить выплаты работникам готовы работодатели из сфер IT (64 процента), строительства и недвижимости (63 процента), non-food FMCG (61 процент) и розничной торговли (58 процентов).

«Развитие цифровой экономики, строительство новых объектов, увеличение объемов производства и продажи товаров приводят к увеличению работы в данных отраслях. Для того чтобы привлечь и удержать работников, работодатели готовы предложить более высокую зарплату», — заявила специалист.

Эксперт также предрекла рост спроса на производственных линейных сотрудников (50 процентов), работников, связанных с продажами и аккаунтингом (44 процента) и специалистов из IT.

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