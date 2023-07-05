Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:21, 5 июля 2023Экономика

Россиянам рассказали о повышении ряда социальных выплат

Юрист Огородников: с повышением МРОТ в России вырастут социальные выплаты

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Вместе с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России вырастет ряд социальных выплат. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Станислав Огородников в разговоре с Life.ru.

В частности, увеличится размер декретных и больничных выплат для самозанятых, например, индивидуальных предпринимателей, адвокатов или нотариусов. Также повышение МРОТ повлияет на сумму пособий по беременности и родам работающей женщине. «Это происходит в том случае, если средний заработок за расчетный период (два календарных года) отсутствовал или был ниже МРОТ», — объяснил он.

Увеличение МРОТ также затронет многих работающих пенсионеров, отметила юрист Елена Кузнецова. Например, вырастет размер выплат по больничным.

Минимальный размер оплаты труда повышается с 1 января 2024 года на 18,5 процента — до 19 242 рублей в месяц. Для роста МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиарда рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 миллиарда. Благодаря этой инициативе в России вырастут зарплаты 4,8 миллиона работников, отметили в пресс-службе Минтруда.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе объяснили установку советского «Контакта» на украинские Leopard 2

    Курс евро превысил 99 рублей

    Французский политик обвинил Зеленского и НАТО в подготовке провокации на ЗАЭС

    Полицейские начали розыск основавших для девочек «школу секса» педофилов

    Туристка пожаловалась на нашествие клопов в арендованной в Европе квартире

    Запуск реестра нуждающихся россиян объяснили

    В России задумались о создании новой льготной ипотеки

    Россия вошла в десятку самых атакуемых хакерами стран мира

    Стало известно о задержании гражданина Грузии в Южной Осетии

    Самый титулованный футболист мира дал новые показания по делу об изнасиловании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости