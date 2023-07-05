Россиянам рассказали о повышении ряда социальных выплат

Юрист Огородников: с повышением МРОТ в России вырастут социальные выплаты

Вместе с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России вырастет ряд социальных выплат. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Станислав Огородников в разговоре с Life.ru.

В частности, увеличится размер декретных и больничных выплат для самозанятых, например, индивидуальных предпринимателей, адвокатов или нотариусов. Также повышение МРОТ повлияет на сумму пособий по беременности и родам работающей женщине. «Это происходит в том случае, если средний заработок за расчетный период (два календарных года) отсутствовал или был ниже МРОТ», — объяснил он.

Увеличение МРОТ также затронет многих работающих пенсионеров, отметила юрист Елена Кузнецова. Например, вырастет размер выплат по больничным.

Минимальный размер оплаты труда повышается с 1 января 2024 года на 18,5 процента — до 19 242 рублей в месяц. Для роста МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиарда рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 миллиарда. Благодаря этой инициативе в России вырастут зарплаты 4,8 миллиона работников, отметили в пресс-службе Минтруда.