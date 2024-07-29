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12:09, 29 июля 2024Экономика

Россияне пожаловались на переработки

Superjob: 58 % полностью занятых работников-россиян пожаловались на переработки

Фото: Unsplash

Более половины (58 процентов) из трех тысяч полностью занятых работников-россиян, которых опросил сервис SuperJob, пожаловались на переработки, следует из результатов исследования, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Чаще всего приходится работать сверхурочно курьерам, медикам, водителям и учителям. В среднем на работу у респондентов уходит почти на треть больше времени, чем положено на одну ставку.

К другим тенденциям по результатам опроса отнесли то, что мужчины перерабатывают чаще женщин (62 против 53 процентов), молодежь соглашается на сверхурочные охотнее работников старше 35 лет, а среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц больше тех, кто продолжает трудиться и после окончания рабочего дня.

По данным SuperJob, в 2023 году в России на 57 процентов выросло число открытых вакансий, в то время как претендентов на рабочие места, напротив, стало меньше. В результате с невозможностью набрать кадры столкнулись 85 процентов участников опроса среди работодателей.

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      Дмитрий Воронин
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