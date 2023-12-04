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09:10, 4 декабря 2023Экономика

С нехваткой кадров столкнулось подавляющее большинство компаний России

SuperJob: на нехватку персонала пожаловались 85 процентов компаний в России

Фото: Unsplash

За последний год в России более чем в полтора раза (на 57 процентов) выросло число открытых вакансий, в то время как резюме работников стало меньше на 2 процента. Об этом со ссылкой на исследование сервиса SuperJob пишет РБК.

Конкурс на одну вакансию снизился на треть (минус 34 процента). В результате на нехватку персонала жалуется подавляющее большинство работодателей.

С невозможностью набрать кадры столкнулись 85 процентов участников опроса. Не стали бы описывать ситуацию как кадровый голод только 11 процентов респондентов, а еще четыре процента не ответили на вопрос.

Хуже всего дело обстоит с квалифицированными рабочими, водителями грузовых автомобилей, машинистами спецтранспорта, разнорабочими и инженерами. Чаще прочих сотрудников ищут промышленные предприятия, у которых зафиксирован рост числа вакансий на 122 процента. Персонал необходим для производства промышленного оборудования, металлических изделий и заготовок, машиностроения, станкостроения, металлургии и пищевой промышленности.

В строительной сфере за год число вакансий увеличилось на 31 процент, а в транспортно-логистической — на 35 процентов. Для гостиничного бизнеса и общественного питания этот показатель составил плюс 36 процентов, для розничной торговли — плюс 24 процента, а сервисы доставки увеличили число вакансий на 107 процентов.

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Несмотря на серьезную нехватку медицинского персонала всех уровней, число вакансий за год в области выросло только на пять процентов. Для IT рост составил десять процентов, но качественно изменились требования — теперь вакансий для специалистов начального уровня (junior) мало, а вот для среднего и высшего уровня (middle и senior) — значительно больше.

Еще одной тенденцией специалисты назвали почти полное отсутствие жалоб на задержку зарплат и сокращения персонала. Не видят таких проблем, соответственно, 98 процентов и 93 процента опрошенных.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее назвала главной проблемой российской экономики дефицит рабочей силы. По ее словам, улучшить ситуацию с помощью дешевых кредитов и бюджетных вливаний не получится. По оценкам консалтинговой компании «Яков и партнеры», нехватка персонала будет стоить стране 1-2 процента ВВП в год.

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      Платон Щукин
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