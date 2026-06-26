Глава российской нефтяной компании объяснил убытки колебаниями курса рубля

В «Сургутнефтегазе» объяснили убытки макроэкономикой, включая курс доллара к рублю

К убыткам в 2025 году привели «Сургутнефтегаз» колебания курса доллара к рублю, а также общие макроэкономические условия. Об этом в ходе годового собрания акционеров российской нефтяной компании рассказал ее глава Владимир Богданов. Его цитирует «Интерфакс».

«Когда бюджет принимали на 2025 год, курс должен был быть 96,44 рубля за доллар. Мы покупали продукцию, строили свои планы, исходя из этого. Курс рос, был даже за 100 рублей. А потом резко стал так укрепляться, что у нас пошли убытки, потому что мы довольно много продаем нефть и нефтепродукты за рубеж. И у нас образовался убыток (...) У нас такого никогда не было. К сожалению, и в этом году повторяется, правда поменьше, но вы видите, какие условия в макроэкономике», — сказал топ-менеджер, отвечая на вопрос акционера из Санкт-Петербурга.

Также Богданов напомнил о необходимости вкладывать средства в добычу. «Чтобы нефть добывать через четыре-пять лет, нужно сегодня инвестировать, начиная с проекта, закупки оборудовании, так далее. Это большие суммы денег», — объяснил он.

По итогам прошлого года убыток «Сургутнефтегаза» составил 251,2 миллиарда рублей против прибыли в размере 923,3 миллиарда в 2024-м.

Курс американской валюты растет на текущей неделе на фоне дешевеющей нефти и снижения котировок российских компаний. 26 июня показатель поднялся выше 78 рублей за доллар.