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13:30, 26 июня 2026Экономика

Курс доллара в России взлетел

Курс доллара на рынке Форекс превысил 78 рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: MargJohnsonVA / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в пятницу, 26 июня, курс доллара на рынке Форекс поднялся выше 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На максимуме котировки американской валюты доходили до 78,76 рубля. К 13:17 по московскому времени курс доллара опустился до 77,61 рубля. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 2,32 процента, или 1,76 доллара.

Ранее курс доллара достиг трехмесячного максимума на российском межбанковском рынке. В моменте котировки мировой резервной валюты превысили 76 рублей. Действующий официальный курс доллара установлен на уровне 75,63 рубля.

Эксперты связывают ослабление рубля с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-Банка Никита Еуров отнес затяжное падение мировых цен на нефть и ожидаемое на этом фоне снижение продаж валюты российскими сырьевыми экспортерами. С учетом подобных факторов аналитик не исключил укрепления доллара до 80 рублей к концу лета.

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