Российская нефтяная компания сообщила об убытках на сотни миллиардов рублей

Убыток «Сургутнефтегаза» в 2025 году достиг рекордных 251,2 миллиарда рублей

По итогам 2025 года убыток российской нефтяной компании «Сургутнефтегаз» составил 251,2 миллиарда рублей, что стало худшим результатом в современной истории. Соответствующая отчетность по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) опубликована на сайте компании.

Убыток от продолжающейся деятельности составил 389,2 миллиарда рублей против прибыли в 1,37 триллиона годом ранее. В том же 2024 году производитель сообщал о прибыли в размере 923,3 миллиарда рублей.

Другие показатели в отчете не раскрываются. Поэтому, что стало причиной столь резкого результата, сказать нельзя.

В первом полугодии 2025 года «Сургутнефтегаз» зафиксировал убыток в размере 452,7 миллиардов рублей. Таким образом, вторая половина года оказалась заметно лучшей первой. В мае 2025 года компания попала под санкции Евросоюза, введенные в рамках 17-го пакета ограничений.

Ранее об убытке по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) за 2025 год в размере 1,06 триллиона рублей сообщил «Лукойл». Однако в этом случае результат связан с потерей после введения санкций США международного бизнеса Lukoil International GmbH, который компания оценивала в 1,7 триллиона рублей.