Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:37, 29 августа 2025Экономика

Стало известно об убытках российской нефтяной компании

ТАСС: Чистый убыток «Сургутнефтегаза» составил в I полугодии 452,7 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Веремейчик Константин / ТАСС

Чистый убыток российской компании «Сургутнефтегаз» составил в январе-июне 452,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время в первом полугодии 2024-го организация напротив получила прибыль в 139,9 миллиарда рублей, напоминают журналисты. Им также стало известно, что до налогообложения убытки «Сургутнефтегаза» достигли 628,75 миллиарда рублей, а другие показатели ПАО за отчетный период раскрыты не были.

В мае компания попала под санкции Евросоюза, введенные в рамках 17-го пакета антироссийских ограничений.

Нефтегазовые доходы России за семь месяцев текущего года на фоне укрепления рубля и низких цен на нефть упали до 5,522 триллиона рублей, причем в июле они сокращались в полтора раза быстрее, чем в целом за отчетный период, — на 27 процентов, до примерно 787 миллиардов рублей при общем уровне снижения в 18 процентов. По итогам 2025-го эксперты ожидают падения показателя на 23 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Ссылки по теме
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Названы особенности превращающей танки в металлолом «Малки»

    Швеция вызвала посла России

    В Китае увидели в покупке российских авиадвигателей способ снизить зависимость от США

    Останки таинственно исчезнувшей женщины случайно нашли в пруду два года спустя

    Тонировка стала причиной ареста в российском городе

    Россиянин набросился с ножом на бывшую из-за выброшенных вещей

    В Санкт-Петербурге появятся две новые станции метро

    Взрыв прогремел на автозаправке в российском регионе

    Россияне получили 32 миллиарда рублей от государства Как это им удалось?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости