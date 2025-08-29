Стало известно об убытках российской нефтяной компании

ТАСС: Чистый убыток «Сургутнефтегаза» составил в I полугодии 452,7 млрд рублей

Чистый убыток российской компании «Сургутнефтегаз» составил в январе-июне 452,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время в первом полугодии 2024-го организация напротив получила прибыль в 139,9 миллиарда рублей, напоминают журналисты. Им также стало известно, что до налогообложения убытки «Сургутнефтегаза» достигли 628,75 миллиарда рублей, а другие показатели ПАО за отчетный период раскрыты не были.

В мае компания попала под санкции Евросоюза, введенные в рамках 17-го пакета антироссийских ограничений.

Нефтегазовые доходы России за семь месяцев текущего года на фоне укрепления рубля и низких цен на нефть упали до 5,522 триллиона рублей, причем в июле они сокращались в полтора раза быстрее, чем в целом за отчетный период, — на 27 процентов, до примерно 787 миллиардов рублей при общем уровне снижения в 18 процентов. По итогам 2025-го эксперты ожидают падения показателя на 23 процента.