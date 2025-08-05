Падение нефтегазовых доходов России продолжило ускоряться

ТАСС: Нефтегазовые доходы России сократились в январе-июле на 18,5 %

Нефтегазовые доходы России достигли в январе — июле 2025 года 5,522 триллиона рублей, что меньше их прошлогоднего объема за аналогичный период на 18,5 процента. Об этом со ссылкой на статистику Минфина РФ сообщает ТАСС.

Таким образом, показатель продолжает падать, показывая в течение года тенденцию к ускорению динамики. Так, за первые два месяца 2025-го он сократился на 3,7 процента, за четыре месяца — на 10,3 процента, а за пять — уже на 14,4 процента.

В июле снижение оказалось еще более резким. Как следует из материалов, объем нефтегазовых доходов РФ опустился в прошлом месяце на 27 процентов в годовом выражении, до примерно 787 миллиардов рублей, а поступления в бюджет от налогов на добычу нефти (НДПИ) и газового конденсата сократились на 34,3 процента, до 885,2 миллиарда.

Принятыми в июне поправками об увеличении дефицита федерального бюджета его уровень повысили с 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона, а планы по поступлению нефтегазовых доходов на 2025 год сократили примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона.