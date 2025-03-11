Минфин: Нефтегазовые доходы РФ снизились в январе и феврале на 3,7 %

Нефтегазовые доходы России сократились в январе и феврале на 3,7 процента, следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за первые два месяца 2025-го, опубликованной Минфином РФ.

Общий объем полученных средств составил 1,56 триллиона. Сокращение показателя год к году в ведомстве объяснили февральским единовременным поступлением доплаты по НДПИ на нефть. В министерстве также отметили, что поступления сейчас сложились на уровне, превышающем их базовый размер, но при этом «существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры».

На ситуацию на рынке влияет множество факторов, в том числе проблемы с морскими поставками за рубеж российских нефти и газа из-за санкций, а также желание Дональда Трампа снизить цены на углеводороды, на фоне которого их стоимость уже опустилась до 70 долларов за баррель с прежних 78-79.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года нефтегазовые доходы России составили 11,13 триллиона рублей. Это выше, чем в 2023 году (8,82 триллиона), но несколько ниже, чем в 2022-м (11,57 триллиона рублей).