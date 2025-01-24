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20:51, 24 января 2025Экономика

США потребовали от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

США потребовали от Индии cгрузить с танкеров нефть из России до 27 февраля
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lehtikuva / Reuters

США потребовали от Индии сгрузить нефть из российских танкеров до 27 февраля. Об этом сообщил замминистра нефти и природного газа страны Панкадж Джайн, его цитирует Reuters.

По словам Джайна, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США дало Индии ряд разъяснений по санкциям, введенных против танкеров. «27 февраля — это крайний срок», — сказал он.

Замминистра уточнил, что в этот день вступает в силу часть ограничений, введенных США, связанных с оказанием «нефтяных услуг». В то же время крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта.

Индия продолжит покупать российскую нефть в том случае, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, установленной западными странами, а также без участия компаний и судов России, которые попали под санкции, добавил Джайн.

Минфин США объявил о новом пакете санкций 10 января. Под удар попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их НПЗ и дочерние компании за рубежом.

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