Нефтегазовые доходы России снизились

Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов РФ в декабре до 790,2 млрд рублей

По итогам декабря 2024 года нефтегазовые доходы России составили 790,2 миллиарда рублей, что на 11,5 миллиарда меньше, чем в ноябре. Об этом сообщает Министерство финансов.

Отдельно доход от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть снизился на 22,7 миллиарда рублей, до 801,6 миллиарда, а на газ — вырос на 8,5 миллиарда, до 138,2 миллиарда. Выплаты нефтяникам за удержание цен на топливо поднялись на 7,1 миллиарда, до 139,3 миллиарда рублей.

Отклонение от ожидаемого месячного объема составило минус 10,1 миллиарда рублей. В январе объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется на уровне 80,3 миллиарда рублей, таким образом, на покупку валюты и золота Центробанком до 6 февраля будет направлено 70,2 миллиарда рублей, по 4,1 миллиарда рублей в сутки.

По итогам всего года нефтегазовые доходы поднялись до 11,131 триллиона рублей. Это выше, чем в 2023 году (8,822 триллиона рублей), но ниже, чем в 2022-м (11,586,2 триллиона).