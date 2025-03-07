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14:36, 7 марта 2025Экономика

Казахстан сократит добычу нефти

Глава Минэнерго Казахстана пообещал принять меры по снижению уровня добычи нефти
Дмитрий Воронин

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Минэнерго Казахстана примет все необходимые меры для обеспечения своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соответствующие заявления главы ведомства Алмасадама Саткалиева приводит ТАСС.

Как уточнил министр, власти этой постсоветской страны ради выполнения обязательств перед группой ОПЕК+ «готовы использовать и административные механизмы, и вопросы, связанные с доступом к нефтепроводной инфраструктуре».

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал журналистам, что в ОПЕК+ рекомендовали участникам соглашения, которые превышали согласованные уровни добычи, пересмотреть графики производства и ускорить компенсацию задолженности по ее сокращению.

Также, по его словам, решение стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) нарастить добычу нефти с апреля связано в подготовкой к сезону повышенного спроса на нефтепродукты, а не с уровнем исполнения договоренностей отдельными участниками и другими факторами.

Такие высказывания звучат на фоне политики президента США Дональда Трампа, призвавшего в январе снизить цены на нефть. Brent стоила тогда 78-79 долларов за баррель. На момент написания материала 7 марта за баррель давали 70,6 доллара, а в начале торгового дня его стоимость опускалась ниже 69,5.

Тогда же, в конце января, обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предположил, что страны ОПЕК могут попробовать в течение какого-то времени поддерживать цены на приемлемом для себя уровне, но в конечном итоге вынуждены будут согласиться с требованиями Трампа.

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