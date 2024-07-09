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10:16, 9 июля 2024Экономика

Нефтегазовые доходы России взлетели

Минфин: нефтегазовые доходы России выросли на 68,5 процента в январе-июне

Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2024 года нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 68,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 5,698 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) РФ.

Вышеприведенные данные являются предварительными. Резкий прирост нефтегазовых поступлений в государственную казну в Минфине объяснили в первую очередь ростом цен на российскую нефть. «Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер», — резюмировали в ведомстве.

В Минфине также добавили, что ожидают сохранения положительной динамики нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет в среднесрочной перспективе исходя из параметров прогнозов социально-экономического развития. «В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — заключили в ведомстве.

В то же время положительную динамику нефтегазовых поступлений в российский бюджет в Минфине фиксировали не на всем протяжении первого полугодия. Так, по итогам июня 2024 года, согласно статистическим данным ведомства, показатель сократился почти на 50 миллиардов рублей и опустился до отметки в 746,6 миллиарда. Этот результат оказался минимальным с января.

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