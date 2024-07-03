Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 3 июля 2024Экономика

Нефтегазовые доходы России упали

Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов России до минимума с января

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам июня нефтегазовые доходы России составили 746,6 миллиарда рублей, что почти на 50 миллиардов меньше, чем в мае, и стало минимальным результатом с января. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минфина.

Отдельно до минимума с начала года упали доходы от экспорта газа (108,7 миллиарда) и базовый месячный объем нефтегазовых доходов (661,3 миллиарда). Дополнительные нефтегазовые доходы составили 85,3 миллиарда, что на 21,5 миллиарда меньше, чем ожидалось. В июле министерство рассчитывает получить 145,3 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, составит 123,8 миллиарда рублей или 5,4 миллиарда в день.

Поскольку в текущем полугодии Банк России будет корректировать покупку или продажу валюты по поручению Минфина на 8,4 миллиарда рублей в день, то в период с 5 июля по 6 августа 2024 года продажи составят три миллиарда рублей в день. В июне продажи в рублевом эквиваленте составляли восемь миллиардов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на идею Финляндии закончить конфликт на Украине одним звонком. Готов ли Пекин пойти на это?

      Эксперты назвали главные ошибки при похудении

      На Западе заявили о постоянно увеличивающейся бреши в обороне ВСУ

      Мощный пожар на складе химикатов в российском городе сняли на видео

      ИИ помешал IT-компаниям стать углеродно нейтральными

      В России потребовали от МАГАТЭ реакции на удар по ЗАЭС

      Бывшего мэра российского города задержали за взятку

      Уехавший из России блогер Хованский развеял популярный миф о жизни в Европе

      Жители Подмосковья остались без воды в рекордную жару

      В управлении экономической полиции российского города прошли обыски

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше