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13:14, 3 июля 2024Экономика

Минфин России резко увеличит объемы ежедневных покупок валюты

Минфин РФ в июле нарастит объемы ежедневной покупки валюты почти в полтора раза

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Министерство финансов РФ в июле резко увеличит ежедневные объемы покупки иностранной валюты и золота — они вырастут почти в полтора раза, до 5,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на эти операции с 5 июля по 6 августа будет направлено 123,8 миллиарда рублей — сочетание ожидаемого месячного объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 145,3 миллиарда рублей и суммарного отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов от такого объема, составившего по итогам июня минус 21,5 миллиарда.

В прошлом месяце ежедневно на покупки валюты и золота Минфин направлял 3,7 миллиарда рублей, тогда как в апреле сумма достигала 11,2 миллиарда. О том, что министерство впервые с января 2022 года возобновит покупки валюты на внутреннем рынке, стало известно в августе 2023-го.

Банк России во втором полугодии текущего года будет покупать или продавать валюту исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день, напоминает «Интерфакс». Таким образом, в течение ближайшего месяца ЦБ будет продавать валюту объемом около трех миллиардов рублей в день.

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Дмитрий Воронин
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