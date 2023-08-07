Названа дата возобновления покупок валюты Минфином России

Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты впервые с января 2022 года

Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на внутреннем рынке впервые с января 2022 года. Они будут осуществляться в рамках бюджетного правила (на эти цели выделяются дополнительные доходы от экспорта нефти и газа), сообщили РИА Новости.

С 7 августа по 6 сентября объем покупок составит 1,8 миллиарда рублей в день (40,5 миллиарда рублей за весь период). В дальнейшем средства переведут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Для этих целей Минфин может использовать только золото и юани, так как ранее правительство России перестало закупать валюты недружественных стран.

Банк РФ инвестирует средства из ФНБ в разрешенные активы, планируется, что с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года объем продаж за день достигнет 2,3 миллиарда рублей. В итоге ежедневные чистые продажи юаней ЦБ России на внутреннем рынке будут приносить 0,5-1,2 миллиарда рублей, если Минфин будет покупать еще и золото, считает директор по инвестициям компании «Локоинвест» Дмитрий Полевой.

По словам экспертов, возобновление покупки валюты Минфином не скажется значительно на курсе рубля.

Ранее огласили подсчеты сверхдоходов России от продажи нефти после преодоления потолка цен. По данным Bloomberg, до конца 2023-го они могут составить 11 миллиардов долларов.