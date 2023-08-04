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21:17, 4 августа 2023Экономика

Подсчитаны сверхдоходы России от продажи нефти после преодоления потолка цен

Bloomberg: до конца 2023-го нефтяные сверхдоходы России могут составить $11 млрд

Фото: Александр Манзюк / Reuters

Сверхдоходы России от продажи нефти могут составить 11 миллиардов долларов. Такую сумму бюджет получит за последние пять месяцев 2023-го, подсчитали анонимные источники, близкие к российскому правительству, их слова приводит Bloomberg.

По словам источников, Минфин намерен изменить налоговое правило, и направить сверхдоходы не на пополнение резервов Фонда национального благосостояния путем покупки валюты, а на покрытие дефицита бюджета.

Решение властей направить сверхдоходы на финансирование текущих расходов может привести к увеличению дефицита валюты в частном секторе и ослаблению давления на рубль и инфляцию. С другой стороны Россия лишится ключевого механизма, который защищал отечественную валюту от волатильности цен на нефть, заявил экономист Александр Исаков.

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2 августа 2023

Ранее стало известно, что Минфин в ближайшие месяцы откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы в связи с нежеланием властей оказывать дополнительное давление на рубль. При этом в ведомстве заявили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе 2023 года составит 73,2 миллиарда рублей.

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников предложил перестать применять дисконт нефти марки Urals к бенчмарку Brent при расчете налогов для нефтяных компаний. Изменение схемы налогообложения должно повысить нефтегазовые доходы бюджета, заявил он.

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    Вячеслав Агапов
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