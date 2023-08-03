В России предложили по-новому рассчитывать нефтяные налоги

В СПбМТСБ предложили отказаться от дисконта Urals к Brent для расчета налогов

При расчете налогов для нефтяных компаний властям России следует перестать применять дисконт нефти марки Urals к бенчмарку Brent и начать использовать только национальный внебиржевой индикатор. Такое предложение выдвинул президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников в разговоре с РБК.

Сейчас для налогообложения в нефтяной отрасли используется цена Brent с учетом фиксированного дисконта. С весны его величина постепенно снижается: с максимального уровня в 34 доллара за баррель в апреле дисконт сократился до 25 долларов в июле. Так, если российский экспортер продал партию нефти Urals по цене ниже Brent на 25 долларов за баррель, то при расчете налогов цена рассчитывается как Brent минус 25 долларов за баррель, вне зависимости от фактической экспортной цены нефтяных компаний.

По словам эксперта, в пересмотре дисконта к мировому эталону при расчете налогов нет смысла из-за гибкости рынка. Он объяснил, что в реальности стоимость может оказаться как выше, так и ниже установленной планки. Рыбников считает, что в ближайшее время рынок привыкнет к российскому индикатору, который рассчитывается по данным биржи, поймет эффективность его применения, и потребность в использовании дисконта от Brent «отпадет сама собой».

Глава биржи также отметил, что пока Минфин пользуется фиксированным дисконтом в качестве страховки, поскольку мера непосредственно связана с поступлением средств в федеральный бюджет. При этом изменение схемы налогообложения должно повысить нефтегазовые доходы бюджета.

По свежим данным Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 73,2 миллиарда рублей в августе. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило минус 32,7 миллиарда, поэтому на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила будет направлено 40,5 миллиарда рублей.