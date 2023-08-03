Российские власти поделились ожиданиями от доходов от продажи нефти и газа

Минфин: бюджет РФ в августе может получить 73,2 млрд рублей нефтегазовых доходов

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2023 года в размере 73,2 миллиарда рублей, поделился российский Минфин в своем Telegram.

При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило минус 32,7 миллиарда, отметили в ведомстве. То есть совокупный объем средств, которые идут на покупку иностранной валюты и золота как предписывает бюджетное правило, составляет 40,5 миллиарда рублей.

Ранее газета «Ведомости» писала, что Минфин откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшие месяцы как предписывает бюджетное правило. Издание, ссылаясь на источник, знакомый с планами министерства, отметило, что это связано с нежеланием властей оказывать дополнительное давление на рубль. Уточнялось также, что дополнительные средства от продажи нефти и газа, как ожидается, будут получены в августе, но конкретная сумма не называлась.

В конце июля министр финансов Антон Силунов выражал надежду, что в 2023 году бюджет получит 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов, как и было запланировано. При этом он отметил, что раньше доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете превышала 40 процентов, а сейчас составляет примерно треть.