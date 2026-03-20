Одна из крупнейших нефтяных компаний страны сообщила о триллионном убытке

12:41, 20 марта 2026

«Лукойл» сообщил об убытке за 2025 год в размере триллион рублей из-за санкций
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Чистый убыток «Лукойла» по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) за 2025 год составил 1,06 триллиона рублей против чистой прибыли годом ранее в размере 851,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует годовой отчет компании.

Причиной такого результата одна из крупнейших нефтяных компаний страны называет потерю международного бизнеса из-за санкций США. Убыток от обесценивания активов Lukoil International GmbH оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Вместе с тем чистый долг «Лукойла» сократился на 78 процентов, до 226 миллиардов рублей, а выручка снизилась на 15 процентов, до 3,8 триллиона рублей. На этом фоне совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в объеме 278 рублей за акцию. Общее собрание акционеров «Лукойла» состоится 23 апреля.

Санкции в отношении «Лукойла» были введены в октябре прошлого года. Власти США объяснили такое решение стремлением лишить Москву денег для продолжения боевых действий на Украине.

Компания быстро объявила, что намерена полностью избавиться от международного бизнеса. Первым претендентом на актив стал международный трейдер Gunvor, однако США исключили одобрение такой сделки, посчитав, что компания связана с Кремлем. Вскоре после этого сооснователь и глава Gunvor Торбьерн Торнквист ушел в отставку.

В январе «Лукойл» предварительно договорился о сделке с американским инвестиционным фондом Carlyle, но изучение других предложений продолжается.

