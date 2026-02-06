Сделку по продаже иностранных активов «Лукойла» поставили под сомнение

Reuters: Покупка компанией Carlyle активов «Лукойла» за рубежом может сорваться

Предварительное соглашение о покупке американской инвестиционной компанией Carlyle зарубежных активов «Лукойла» может не дойти до конкретной сделки. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, пишет Reuters.

Собеседники агентства утверждают, что в Carlyle только начали изучать активы российской компании, так что ситуация может измениться. Между тем «Лукойл» продолжает переговоры с другими желающими, в том числе среди них есть американский энергетический гигант Chevron и инвестиционный банк Xtellus Partners.

В соответствии с лицензией Минфина США продажа должна состояться до 28 февраля, если срок в очередной раз не продлят. Избавиться от иностранного бизнеса «Лукойл» решил осенью прошлого года из-за американских санкций, связанных с боевыми действиями на Украине.

Первым претендентом на актив стал международный трейдер Gunvor, однако США исключили одобрение такой сделки, посчитав, что компания связана с Кремлем. Руководство трейдера опровергло такие обвинения, но вскоре после этого основной владелец, гендиректор и сооснователь Gunvor Торбьерн Торнквист объявил, что уходит в отставку.

В общей сложности на иностранный бизнес российского производителя претендовали около десятка компаний и бизнесменов, в том числе Exxon Mobil и бывший владелец порносайта Pornhub Бернд Бергмайр.