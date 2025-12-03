Активами «Лукойла» заинтересовался бывший владелец порносайтов

Reuters: Экс-владелец Pornhub Бергмайр решил купить зарубежные активы «Лукойла»

Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, который ранее владел активами в области развлечений для взрослых, в том числе порносайтом Pornhub, заинтересовался покупкой зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Они утверждают, что Бергмайр обратился в Минфин США с соответствующим запросом. Сам бизнесмен не стал опровергать информацию, но и не подтвердил ее, подчеркнув, что не комментирует потенциальные сделки. Он указал только, что Lukoil International является отличной инвестицией, и любой был бы рад владеть этими активами.

Представитель Министерства финансов США также отказался предоставить комментарий по этой теме.

В 1990-х годах бизнесмен работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs, а затем занялся частными инвестициями. В период до 2023 года он владел MindGeek, управлявшей, помимо Pornhub, RedTube и YouPorn.

В рейтинге самых богатых людей Великобритании за 2021 год, составленном The Sunday Times Rich List, состояние Бергмайра оценивалось не менее чем в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов). Эта сумма в десять раз меньше минимальной оценки стоимости зарубежных активов российской компании.

«Лукойл» принял решение о продаже зарубежных активов после того, как в его отношении были введены блокирующие санкции США, что сделало невозможным продолжение деятельности. Первым претендентом на весь бизнес стал международный энергетический трейдер Gunvor Group. Однако США отказали в согласовании сделку, определив компанию как «кремлевскую марионетку». Вскоре после этого основной владелец и гендиректор трейдера Торбьерн Торнквист решил продать его.

Ранее стало известно об интересе к объектам «Лукойла» таких энергетических компаний, как ExxonMobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil, а также американского инвестфонда Carlyle.