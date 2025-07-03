Москалькова направила в Азербайджан обращение по ситуации с задержанными гражданами РФ

Москалькова направила Баку обращение по задержанным в Азербайджане гражданам РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение по ситуации с задержанными в Азербайджане гражданами РФ омбудсмену республики Сабине Алиевой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«С глубокой обеспокоенностью узнала о задержании правоохранительными органами Азербайджанской Республики 13 граждан Российской Федерации, включая главу редакции "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова, а также программиста Ильи Безуглого», — говорится в обращении Москальковой к представителю Баку.

Российский омбудсмен подчеркнула, что в отношении задержанных граждан РФ демонстративно применялась чрезмерная физическая сила. В связи с этим она попросила Алиеву взять сложившуюся ситуацию под личный контроль.

30 июня в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришла полиция. Всех сотрудников СМИ вызвали в офис. 3 июля пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде.