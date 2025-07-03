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18:24, 3 июля 2025Бывший СССР

Сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили

Сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщается в своем Telegram-канале.

«Всех пятерых сотрудников "Sputnik Азербайджан" с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде», — сказано в публикации.

Позднее стало известно о встрече российского консула с главой редакции Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. Дипломат заявил, что они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально.

30 июня стало известно, что в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители взяли под контроль здание офиса и вызвали всех сотрудников на рабочие места.

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