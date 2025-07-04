МВД разгромило банду с криминальным авторитетом во главе в российском регионе

МВД: Задержан криминальный лидер и члены его банды, убивавшие в Тюмени и ЯНАО

В Тюмени полицейские задержали четверых предполагаемых членов криминальной группировки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с мая 2007-го по май 2025 года задержанные расправились с тремя россиянами, совершили покушение и вымогали деньги, чтобы установить контроль над сферой частных пассажирских перевозок. Банда вынуждала предпринимателей платить, если те хотели продолжать оказывать услуги. Ущерб составил около миллиона рублей.

Возглавлял бандитов, по данным полиции, криминальный лидер, получивший свой статус в 2007 году. В состав его ОПГ входили не менее шести человек, они имели огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по пяти статьям, четверых фигурантов взяли под стражу, один находится в розыске. Еще двое были ликвидированы сообщниками в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Московской области разоблачили банду полицейских-вымогателей, подкидывавших наркотики.