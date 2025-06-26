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12:29, 26 июня 2025Силовые структуры

Банда полицейских вымогателей избивала и подкидывала россиянам наркотики

В Мособласти разоблачили банду полицейских-вымогателей, подкидывавших наркотики
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin /news.ru / Globallookpress.com

В Московской области разоблачили банду полицейских-вымогателей, шантажом и насилием выбивавших деньги у россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, в ОПГ входили начальник отдела уголовного розыска Икшанского отдела полиции, два оперативника и девушка, выступавшая в роли наводчицы. 11 декабря девушка познакомилась в интернете и заманила на свидание 24-летнего потерпевшего, которого немедленно задержали оперативники. Они избили парня и подбросили ему несколько грамм наркотиков, после чего досмотрели и задержали.

Сообщники вымогали у молодого человека пять миллионов рублей, а когда таких денег у него не оказалось, возбудили в отношении него уголовное дело. Примечательно, что оно до сих пор в производстве, не смотря на задержание вымогателей.

Именно благодаря показаниям задержанного, вымогателей удалось разоблачить. Следствие установило, что от действий вымогателей пострадали еще несколько человек. Девушку-наводчицу предположительно также принудили к работе на ОПГ после того, как она попалась с наркотиками.

Возбужден ряд уголовных дел о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Уфе осудят мужчину за похищение человека и вымогательство.

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