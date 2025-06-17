Полицейский с тремя сообщниками похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей

В Уфе осудят мужчину за похищение человека и вымогательство

В Уфе осудят мужчину за похищение человека и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2024 года четверо молодых людей, один из которых был сотрудником полиции, договорились совершить разбойное нападение на знакомого, которого считали причастным к обороту наркотиков. После этого трое фигурантов подкараулили его около кафе в селе Субханкулово и насильно усадив в машину, отвезли к четвертому фигуранту. В дороге они вымогали у пострадавшего деньги в размере миллиона рублей, нанося при этом побои и угрожая пистолетом. Угрожая также привлечением к уголовной ответственности за его якобы противоправную деятельность. Испугавшись за свою жизнь, он передал обвиняемым 164 тысячи рублей и пообещал на следующий день отдать остальное.

После того как его отпустили, он обратился в правоохранительные органы. Сначала обвиняемый скрылся, но был объявлен в розыск и задержан в Москве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении остальных фигурантов рассматривается в суде.

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