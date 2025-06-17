Отношения мигранта Бегзода с уральской школьницей оценили по Уголовному кодексу России

СК возбудил дело о похищении против мигранта, который увез школьницу на Урале

Следователи возбудили уголовное дело против 24-летнего мигранта по имени Бегзод, который увез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Отношения взрослого мужчины с несовершеннолетней квалифицировали по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Доклад о ходе расследования запросил председатель СК Александр Бастрыкин.

Мужчина, похитивший девочку, работал оператором станков в матрасном цеху мебельного центра, снимал квартиру вместе с другими рабочими. Его соседи рассказали, что он не говорит по-русски.

О том, что школьница из Екатеринбурга пропала, стало известно в начале июня. Ее нашли в Челябинске вместе с ней в квартире находился Бегзод. Экспертиза показала отсутствие следов сексуального насилия у девочки, отмечает Е1.ru.