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17:13, 17 июня 2025Силовые структуры

Отношения мигранта Бегзода с уральской школьницей оценили по Уголовному кодексу России

СК возбудил дело о похищении против мигранта, который увез школьницу на Урале
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились подробности о похитившем 14-летнюю россиянку мигранте

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело против 24-летнего мигранта по имени Бегзод, который увез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Отношения взрослого мужчины с несовершеннолетней квалифицировали по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Доклад о ходе расследования запросил председатель СК Александр Бастрыкин.

Мужчина, похитивший девочку, работал оператором станков в матрасном цеху мебельного центра, снимал квартиру вместе с другими рабочими. Его соседи рассказали, что он не говорит по-русски.

О том, что школьница из Екатеринбурга пропала, стало известно в начале июня. Ее нашли в Челябинске вместе с ней в квартире находился Бегзод. Экспертиза показала отсутствие следов сексуального насилия у девочки, отмечает Е1.ru.

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