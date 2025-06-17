Появились подробности о похитившем 14-летнюю россиянку мигранте

Удерживающий в квартире школьницу из Екатеринбурга мигрант не говорит по-русски

Мигрант, который вывез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал в квартире на протяжении двух недель, не говорит по-русски. Подробности появились у портала Е1.ru.

Знакомый мужчины рассказал, что похитивший учащуюся иностранец работает оператором станков в матрасном цеху мебельного центра. Мужчина снимал квартиру вместе с коллегами. «Когда он пропал, приходили домой полицейские, искали его. Родители девочки тоже приходили», — пояснил приятель мигранта.

Отец девочки отметил, что пытался пресечь общение дочери с иностранным специалистом. Родитель предположил, что мужчина мог воспользоваться уязвимостью школьницы и надругаться над ней.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

О том, что девочка из Екатеринбурга пропала, стало известно в начале июня. Несовершеннолетнюю нашли на квартире в Челябинске, вместе с ней там находился 24-летний иностранец.