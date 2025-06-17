Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 17 июня 2025Россия

Появились подробности о похитившем 14-летнюю россиянку мигранте

Удерживающий в квартире школьницу из Екатеринбурга мигрант не говорит по-русски
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мигрант, который вывез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал в квартире на протяжении двух недель, не говорит по-русски. Подробности появились у портала Е1.ru.

Знакомый мужчины рассказал, что похитивший учащуюся иностранец работает оператором станков в матрасном цеху мебельного центра. Мужчина снимал квартиру вместе с коллегами. «Когда он пропал, приходили домой полицейские, искали его. Родители девочки тоже приходили», — пояснил приятель мигранта.

Отец девочки отметил, что пытался пресечь общение дочери с иностранным специалистом. Родитель предположил, что мужчина мог воспользоваться уязвимостью школьницы и надругаться над ней.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

О том, что девочка из Екатеринбурга пропала, стало известно в начале июня. Несовершеннолетнюю нашли на квартире в Челябинске, вместе с ней там находился 24-летний иностранец.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание МОССАДа

    Решение Верки Сердючки петь на русском языке объяснили

    Израиль впервые применил лазерное оружие

    Певица Нюша разместила фото в крошечном бикини

    Патриарх Кирилл порассуждал о росте рождаемости и покорении новых планет

    Россиянка вышла на пробежку и едва не лишилась глаза

    В Госдуме поддержали кандидатуру Крупнова на должность замглавы Верховного суда России

    Россиянин расчленил назвавшую его дебилом знакомую

    Российский хирург провел в квартире смертельную операцию

    Лукашенко предложил накормить белорусов без войн

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости