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14:18, 16 июня 2025Россия

Мигрант увез 14-летнюю российскую школьницу и удерживал ее в квартире две недели

Мигрант увез школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал ее две недели
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мигрант увез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал ее там в квартире две недели. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Отец россиянки рассказал оперативникам, что в их районе часто гуляли приезжие. Но жалоб на иностранцев никогда не поступало.

Подросток исчезла в начале июня — к ее поискам подключились волонтеры и неравнодушные граждане.

Спустя некоторое время полицейские отследили телефон, поняли, что несовершеннолетняя в Челябинске, однако долго не могли установить точный адрес.

Позже выяснилось, что школьница находилась в квартире вместе с 24-летним иностранцем. Родители уверены, что над девочкой надругались.

Сейчас подросток ждет, когда ее заберут родственники, в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мигранта-нелегала за надругательство над 15-летней школьницей.

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