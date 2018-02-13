Охотница на олигархов Настя Рыбка обрела популярность на PornHub

Запрос «Настя Рыбка» стал один из наиболее популярных у пользователей PornHub из России. На это обратили внимание читатели TJournal.

По данным издания, четыре из пяти наиболее распространенных запросов россиян связаны со скандальной Instagram-блогершей. Речь идет о следующих ключевых словах: «рыбка», rybka, «настя рыбка» и nastya rybka. Тренды порносайта отображаются только в мобильной версии.

Автор книги по обольщению мужчин Анастасия Вашукевич, известная под псевдонимом Настя Рыбка, прославилась после скандального расследования о ее связях с бизнесменом Олегом Дерипаской.

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Миллиардер подал в суд на Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли) за публикацию информации, касающейся личной жизни. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда постановил заблокировать в сети эти материалы в качестве обеспечительных мер по иску.

12 февраля Настя Рыбка предложила своим подписчикам решить судьбу YouTube и Instagram через голосование в «историях» в своем профиле в соцсети. Судьба сервисов, по словам девушки, зависит от наличия в ее аккаунте совместной фотографии с Олегом Дерипаской.

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