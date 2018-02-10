Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее наставника

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич (известной как Настя Рыбка) и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли) за то, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия. Об этом со ссылкой на официального представителя Дерипаски сообщает «Интерфакс».

Бизнесмен возмущен тем, что в соцсетях были размещены его фотографии, видеозаписи, аудиозаписи разговоров. По словам представителя бизнесмена, Дерипаска «не давал согласия на разглашение персональной информации».

Скандал с записями прогремел после того, как ФБК опубликовал на YouTube ролик про расследование относительно деятельности Олега Дерипаски. Основой для расследования послужили выложенные в блоге Насти Рыбки материалы.

Представители Олега Дерипаски опровергли все обвинения. Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае внес сайт главы ФБК в Единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать ресурсы, содержащие запрещенную к распространению в России информацию.

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