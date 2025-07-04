В сервисе по отслеживанию сбоев произошел сбой

В работе сервиса «Сбой.рф» произошел сбой

В работе сервиса «Сбой.рф», который отслеживает сбои ресурсов, произошел сбой. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что при попытке открыть страницу пользователи видят сообщение об ошибке 502. «Похоже, мы получили неверный ответ от вышестоящего сервера. Это все, что мы знаем», — говорится в сообщении сервисов.

Уточняется, что проблемы с тем, чтобы открыть сайт, возникают при использовании как сетей Wi-Fi, так и мобильного интернета.

Ранее стало известно, что масштабный сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. За час о неполадках сообщили более двух тысяч пользователей. Уточнялось, что на работу чат-бота жаловались юзеры Window, iOS, Android и других операционных систем.

До этого сообщалось, что сбой произошел в работе YouTube. Больше всего жалоб поступило из США.