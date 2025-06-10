В работе ChatGPT произошел массовый сбой

Downdetector: Пользователи из разных стран пожаловались на сбой в работе ChatGPT

В работе чат-бота ChatGPT от компании OpenAI во вторник, 10 июня, произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

За час сервис зафиксировал более двух тысяч жалоб на работу ChatGPT. Сообщения о проблемах поступили из разных стран: в частности, из Казахстана, Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

О неполадках заявили пользователи с разными операционными системами — Window, iOS, Android и не только. Большинство пожаловались на сбои у сайта и приложения ChatGPT. «Не войти в личный кабинет», «Нет ответов на запросы, сервер не отвечает, выдает разного рода ошибки», «Не открывается приложение», «Сайт/приложение работает, ответы не дает», — написали они.

В пятницу, 6 июня, стало известно о сбое в работе YouTube. Было зарегистрировано больше пяти тысяч жалоб, большая часть поступила из США.