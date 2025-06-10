Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:41, 10 июня 2025Интернет и СМИ

В работе ChatGPT произошел массовый сбой

Downdetector: Пользователи из разных стран пожаловались на сбой в работе ChatGPT
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / Globallookpress.com

В работе чат-бота ChatGPT от компании OpenAI во вторник, 10 июня, произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

За час сервис зафиксировал более двух тысяч жалоб на работу ChatGPT. Сообщения о проблемах поступили из разных стран: в частности, из Казахстана, Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

О неполадках заявили пользователи с разными операционными системами — Window, iOS, Android и не только. Большинство пожаловались на сбои у сайта и приложения ChatGPT. «Не войти в личный кабинет», «Нет ответов на запросы, сервер не отвечает, выдает разного рода ошибки», «Не открывается приложение», «Сайт/приложение работает, ответы не дает», — написали они.

В пятницу, 6 июня, стало известно о сбое в работе YouTube. Было зарегистрировано больше пяти тысяч жалоб, большая часть поступила из США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

    Беспорядки в Калифорнии перекинулись на другие штаты

    Samsung высмеяла новые ОС от Apple

    Причастного к атаке дронов на российские аэродромы внесли в список террористов

    Врач предупредила россиян о живущей в некоторых водоемах пожирающей мозг амебе

    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о расположении ПВО на Украине

    WhatsApp оштрафовали в России

    Путин продлил запрет на продажу нефти по потолку цен

    В Австрии объявят трехдневный траур

    В российском регионе прокомментировали сообщения об «облавах» военкомата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости