В работе YouTube произошел сбой

Downdetector: В работе YouTube в ряде стран произошел сбой

В работе видеохостинга YouTube в ряде стран произошел сбой. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Согласно статистике, больше всего жалоб поступает из США. Свыше пяти тысяч граждан страны пожаловались на работу платформы. Неполадки также зафиксированы в Великобритании, Франции, Польше и других странах.

Ранее в ряде российских регионов в целях безопасности вводили ограничения на работу мобильного интернета. В частности, такие меры вводились в Ярославской, Саратовской, Владимирской, Тульской и Липецкой областях.

Перед этим военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл роль отключения интернета в отражении атак беспилотников. По его словам, такая мера не дает дронам получать и передавать цифровые данные.