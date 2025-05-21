Раскрыта роль отключения интернета в отражении атак БПЛА

Полковник Матвийчук: Без интернета БПЛА ВСУ просто теряются

Отключение мобильного интернета во время атак беспилотников не дает им возможность получать и передавать цифровые данные, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Технологии постоянно развиваются. И сейчас беспилотники начали использовать цифровые системы, данные, передающиеся через мобильный интернет. Так аппараты утрачивают возможность позиционирования и нанесения ударов по жилым домам, объектам инфраструктуры. Они просто теряются», — рассказал Матвийчук.

По словам военного эксперта, беспилотники не так давно научились ориентироваться через мобильный интернет — это стало возможно благодаря развитию технологий и потребовало соответствующего ответа.

«Есть позиционирование через систему космической навигации, есть — через мобильный интернет. И сейчас часто координаты передаются в цифровом варианте. Получаются такие ретрансляторы. Беспилотники могут снимать необходимые данные буквально с вышек, которые передают интернет-сигнал, поэтому теперь их тоже начали глушить», — объяснил полковник.

Ранее 21 мая мобильный интернет временно отключили в целях безопасности в Липецкой области. Кроме того, мобильный интернет перестал работать в некоторых городах Подмосковья. В их числе Балашиха, Клин и Королев.