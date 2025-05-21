В российском регионе отключили мобильный интернет

Губернатор Артамонов: В Липецкой области на время отключили мобильный интернет

В Липецкой области временно отключили мобильный интернет в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram.

По словам Артамонова, решение отключить мобильный интернет приняли российские военные. Он рассказал, что в ночь на 21 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 127 беспилотников над разными регионами страны. «Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего», — написал он.

Губернатор уточнил, что доступ к мобильному интернету восстановят, как только позволит обстановка. Глава региона добавил, что сети Wi-Fi и стационарный интернет при этом работают в штатном режиме.

Позднее также стало известно, что неполадки в работе мобильного интернета возникли также в подмосковных городах, в том числе в Клину, Королеве и Балашихе.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили по России 127 беспилотников в ночь на среду, 21 мая. Средства ПВО сбили дроны над девятью регионами страны и Черным морем.