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23:00, 2 июня 2025Интернет и СМИ

В российском регионе из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу интернета

В Ярославской области из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу интернета
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ярославской области ввели ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

«В регионе продолжают действовать ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», — говорится в сообщении.

Вечером 1 июня в Ярославской области уже ограничивали работу мобильного интернета. Это было сделано «в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», объяснили в Министерстве региональной безопасности.

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