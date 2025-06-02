В российском регионе из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу интернета

В Ярославской области из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу интернета

Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ярославской области ввели ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

«В регионе продолжают действовать ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», — говорится в сообщении.

Вечером 1 июня в Ярославской области уже ограничивали работу мобильного интернета. Это было сделано «в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», объяснили в Министерстве региональной безопасности.