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20:16, 1 июня 2025Интернет и СМИ

В российском регионе ограничили интернет

В Ярославской области ограничили интернет из-за возможных провокаций с БПЛА
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Aleksandr Zubkov / Getty Images

В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом пишет местное издание 76.RU со ссылкой на Министерство региональной безопасности Ярославской области.

«Работа мобильного интернета в регионе ограничена в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», — объяснили в ведомстве. При этом там уточнили, что в данный момент угрозы БПЛА в Ярославской области нет.

Ранее стало известно, что в Белом доме не знали заранее об атаке на российские регионы украинскими дронами, которая произошла в воскресенье, 1 июня. Об этом американскому изданию CBS News рассказали источники в руководящих кругах.

В Минобороны России заявили, что Киев атаковал с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторые участники терактов против российских военных аэродромов задержаны, добавили в ведомстве.

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