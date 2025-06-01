В Вашингтоне заявили об отсутствии предупреждения об атаке дронов на российские регионы

CBS News: В Белом доме не знали заранее об атаке дронов на российские регионы

В Белом доме не знали заранее об атаке на российские регионы украинскими дронами, которая произошла в воскресенье, 1 июня. Об этом сообщило американское издание CBS News.

Отмечается, что спикеры Белого дома отказались прокомментировать журналистам атаку. В то же время источники издания в руководящих кругах заявили, что Белый дом не был в курсе предстоящего налета дронов.

Ранее американское медиа Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что Киев заранее предупредил президента США Дональда Трампа о готовящихся атаках на стратегически важные российские объекты. По его данным, операция проводилась службой безопасности Украины и готовилась более года. При этом позднее издание исправило статью и указало, что Украина не предупреждала американского главу о грядущей атаке.

Перед этим в Минобороны России раскрыли, что Киев атаковал с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторые участники терактов против российских военных аэродромов задержаны, добавили в ведомстве.