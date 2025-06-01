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18:13, 1 июня 2025Мир

Украина заранее предупредила Трампа о готовящихся атаках на Россию

Axios: Трамп был предупрежден о готовящихся атаках ВСУ на Россию
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина заранее предупредила президента США Дональда Трампа о готовящихся атаках на стратегически важные российские объекты. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Как уточнил источник информации, операция проводилась службой безопасности Украины и готовилась более года. Беспилотники Военных сил Украины (ВСУ) запускались с грузовиков, которые были тайно размешены вблизи российских авиабаз.

Масштабная атака произошла незадолго до того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что отправляет делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым на переговоры о прекращении огня с Россией в Стамбул.

1 июня жители Оленегорска в Мурманской области заявили, что регион атаковали беспилотники, которые вылетали из фуры, припаркованной у местной заправки. Очевидцы отметили, что слышали звуки взрывов и увидели начавшийся пожар.

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