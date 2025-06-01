Shot: Над Ярославлем прозвучала серия взрывов

Над Ярославлем прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали о минимум двух громких хлопках в районе Брагино. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским БПЛА.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Вечером 1 июня в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета. Это было сделано «в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», объяснили в Министерстве региональной безопасности.