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22:25, 1 июня 2025Россия

Над Ярославлем прозвучала серия взрывов

Shot: Над Ярославлем прозвучала серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Над Ярославлем прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали о минимум двух громких хлопках в районе Брагино. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским БПЛА.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Вечером 1 июня в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета. Это было сделано «в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», объяснили в Министерстве региональной безопасности.

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