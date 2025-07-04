Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:51, 4 июля 2025Интернет и СМИ

В России произошел масштабный сбой в работе операторов

Downdetector: В работе мобильных операторов в России произошел сбой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Stock image / Shutterstock / Fotodom

В работе мобильных операторов в России днем в пятницу, 4 июля, произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Жалобы поступили от абонентов МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2. По данным ресурса, с неполадками столкнулись жители Москвы, Тверской, Нижегородской, Пермской и Смоленской областей, Чувашии и других регионов.

В комментариях многие пользователи отметили, что у них возникли проблемы со связью и мобильным интернетом.

Кроме того, днем 4 июля сбой произошел в работе сервиса «Сбой.рф», который отслеживает неполадки у интернет-ресурсов. При попытке открыть страницу пользователи видят сообщение об ошибке.

Перед этим пользователи из России массово сообщили о сбое у мессенджера Telegram. Больше всего жалоб поступило из Республики Татарстан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев рассказал о великом возвращении азербайджанцев

    Журналистку «Медиазоны» объявили в розыск в России

    Польша устала помогать Украине

    Президент Польши рассказал о разногласиях с Трампом по Украине

    Группу «Тату» заподозрили в пропаганде ЛГБТ

    Стало известно о возможном открытии второго фронта против России в Одессе

    Изъятый у иностранца кокаин на сотню миллионов рублей попал на видео

    Назван срок окончания наводнения в Петербурге

    Стало известно о смерти россиянина после сброса взрывчатки с дрона ВСУ на автомобиль

    Глава МИД Франции разозлился из-за вопроса про Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости