Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Более 2,5 тысячи человек сообщили о сбоях в работе Telegram в России

Пользователи из России массово жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных мониторингового сервиса DownDetector.

В период с 23:30 до 00:25 по московскому времени поступило 2 738 жалоб на работу мессенджера. Наибольшее количество жалоб поступает из Республики Татарстан — 20 процентов. Еще у 17 процентов пользователей Telegram не работает в Нижегородской области. По 10 процентов жалоб поступило из Ульяновской и Самарской областей, 5 процентов — из Санкт-Петербурга.

46 процентов пользователей отмечают, что у них не работает мобильное приложение. Еще 24 процента сообщают о сбоях в работе сайта, а 23 процента жалуются на то, что им не приходят уведомления о сообщениях.

Ранее в Нижегородской области ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы БПЛА.