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14:38, 4 июля 2025Моя страна

Похожие на кораллы грибы нашли в России

Россиянин нашел похожие на кораллы грибы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: aga7ta / Shutterstock / Fotodom  

Россиянин нашел под Тверью необычные грибы, похожие на кораллы. Об этом сообщает ТИА.

Уточняется, что грибник нашел довольно крупный рогатик гроздевой.

«Гроздь величиной с два кулака. Это съедобный гриб, но сам я никогда его не брал. В Тверской области редко его встречают», — поделился он. Гриб относится к съедобный, хоть и напоминает внешне кораллы.

Ранее сообщалось, что в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье нашли новый гриб без ножки — он принадлежит к роду Плевромицес. Размер гриба составляет всего от одного до трех миллиметров.

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