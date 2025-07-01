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18:05, 1 июля 2025Моя страна

В Приморье нашли новый гриб без ножки

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье нашли новый гриб без ножки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Татьяна Светашева / Сихотэ-Алинский заповедник

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье нашли новый гриб без ножки — он принадлежит к роду Плевромицес. Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника.

Уточняется, что размер гриба составляет всего от одного до трех миллиметров. При этом он выполняет важную функцию: разлагает опавшие веточки рододендрона Фори, на ветвях которого его нашли. До сих пор в этом роду был известен лишь один вид грибов — Плевромицес венгерский.

Ранее в Волгоградской области обнаружили редчайшие грибы и растения. Специалисты нашли новое место произрастания большеголовника серпуховидного — травянистого растения семейства астровых, которое включено в мониторинговый список Красной книги региона.

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