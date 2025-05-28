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20:46, 28 мая 2025Моя страна

В российском регионе нашли редчайшие грибы и растения

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области обнаружили редчайшие грибы и растения. Об этом сообщает местный портал «Блокнот Волгоград».

Выяснилось, что специалисты областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии нашли новое место произрастания большеголовника серпуховидного — травянистого растения семейства астровых, которое включено в мониторинговый список Красной книги российского региона.

Известно, что растение находится под наблюдением специалистов ввиду риска исчезновения вследствие антропогенного воздействия. Новая точка произрастания взята экологами под наблюдение — они будут контролировать оказываемое внешнее воздействие.

Кроме того, на территории природного парка «Нижнехоперский» учеными-микологами выявлено два вида редчайших грибов: гастроспориум простой и трутовик корнелюбивый. Они занесены в Красную книгу России и раньше не встречались на территории природного парка.

Ранее в Йошкар-Оле обнаружили дерево Эйвы из фильма «Аватар». Тем временем в национальном парке «Таганай» в Челябинской области зацвело необычное дерево-«хамелеон».

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