В российском регионе нашли редчайшие грибы и растения

В Волгоградской области обнаружили редчайшие грибы и растения. Об этом сообщает местный портал «Блокнот Волгоград».

Выяснилось, что специалисты областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии нашли новое место произрастания большеголовника серпуховидного — травянистого растения семейства астровых, которое включено в мониторинговый список Красной книги российского региона.

Известно, что растение находится под наблюдением специалистов ввиду риска исчезновения вследствие антропогенного воздействия. Новая точка произрастания взята экологами под наблюдение — они будут контролировать оказываемое внешнее воздействие.

Кроме того, на территории природного парка «Нижнехоперский» учеными-микологами выявлено два вида редчайших грибов: гастроспориум простой и трутовик корнелюбивый. Они занесены в Красную книгу России и раньше не встречались на территории природного парка.

Ранее в Йошкар-Оле обнаружили дерево Эйвы из фильма «Аватар». Тем временем в национальном парке «Таганай» в Челябинской области зацвело необычное дерево-«хамелеон».